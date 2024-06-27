“Çöplükler yakılıyor, bizler de zehirleniyoruz”

Ayaklı Gazete’ye Serdarlı bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bölgenin uzun yıllardır sorunu olan çöplük alanın bir türlü ıslah edilemediğini ifade ederek, yaz aylarıyla birlikte burada molozların yakılmaya başlandığını kaydederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

“Gelen yaz ayları ile birlikte çöplük yakılmaya bizler ise zehirlenmeye başladık” diyen bölge sakinleri, bu görüntünün bölgeye hiç yakışmayan bir görüntü ve çevre kirliliği olduğunu vurguladılar.

Serdarlı ile Ergenekon köyleri arasında bulunan çöplük alan için belediye ile bakanlığın birlikte bir çalışma yapması gerektiğini çünkü bölge ıslah edilirse ancak o zaman oraya moloz ve çöplerin atılmasının engellenebilineceğini söyleyen bölge sakinleri, ancak vatandaşların da biraz daha duyarlı olması gerektiğini belirttiler.

Bu çöplüğün yıllardır zaman zaman kendi başına da yandığını söyleyen bölge sakinleri buranın ıslah edilmesi gerektiğini zira yakılan çöplüklerden yayılan zehirli dumanın insan hayatını tehlikeye attığını sözlerine eklediler.



