Çöplük yakılmasına dur diyecek bir makam yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesi köylerinden bazı vatandaşlarımız özellikle kuzey Mesarya bölgesinde oluşturulan birçok çöplük alanın zaman zaman yakılmasıyla adeta zehirlendiklerini dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bize ulaşan Yıldırım köyü sakini vatandaşlarımız, köylerinin güney doğusunda, kuzeyinde, kuzey batısında havara toprak alımları sonrasında bu bölgelerin çöplük alanlar olarak kullanılmaya başlandığını ifade ettiler. Bu çöplük alanların son günlerde biri veya birileri tarafından yakıldığını ifade eden Yıldırım sakinleri bunlar yetmezmiş gibi Geçitkale bölgesinin kuzeyindeki çöplük alan ve Serdarlı köyünün kuzey doğusundaki çöplük alanlarında yakıldığını kaydettiler.

“Bu çöplük alanların yakılmasına dur diyecek bir makam yok mu? Bu ülkede yasalar ne için yapılıyor? Zehir soluya soluya insanlar her gün çeşit çeşit hastalıklarla boğuşuyor” diyen köylü vatandaşlarımız yoksa ülkemizde insan hayatının bir değeri olmadığını mı sorguladılar.

Yetkilileri bir kez daha göreve davet eden vatandaşlarımız özellikle Çevre Dairesi’nin bu duruma bir çare bulması gerektiğini sözlerine eklediler.