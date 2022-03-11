



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı belediyelerin çöp toplama işini iki farklı şekilde yaparken bazı belediyelerin sadece çöp toplama aracıyla çöp topladığını ve bu nedenle gelişi güzel yerlere bırakılan çöp ve molozları ortaya çirkin görüntüler çıkardığını ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen çöp torbalarının Mağusa Büyük Sanayi bölgesinin doğusundan geçen anayolun kenarına bırakıldığını belirten vatandaşlarımız, burada bir çöp konteyneri olmadığını bu nedenle de çöplerin alınmadığını söylediler.

Kendilerinin bu yolu yürüyüş yapmak için kullandıklarını aktaran vatandaşlarımız, “Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı? anlamıyoruz fakat fotoğrafta görülen çöp torbalarının çirkin bir görüntüsü bizi çok üzdü” diyerek sitemlerini paylaştılar.

