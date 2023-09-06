“Çöp ve molozların yeri boş araziler değil”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, tüm uyarılara ve belediyenin yaptığı çalışmalara rağmen yine insanların çöp ve molozlarını boş alanlara bırakmaya devam ettiğine vurgu yaparak sitemlerini paylaştılar.

Mağusa sakini vatandaşlarımız, belediyenin temizlik ekiplerinin bölgelerde gerek rutin çöp toplama işlerini gerekse moloz ve çöp kaldırma işlerini yaptığını gözlemlediklerini ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi bazı kendini bilmezlerin çöp ve molozlarını yine boş arazilere bırakmaya devam ettiğini belirttiler.

Bu kişilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade eden Mağusa sakinleri “Her istediğimiz yere çöp ve moloz bırakırsak her taraf çöplüğe döner. Zaten birçok yerde büyük çöp konteynerleri bulunuyor. Neden onlara çöpler ve molozlar bırakılmıyor anlamak mümkün değil” diyerek sitemlerini aktardılar.

