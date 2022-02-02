“Çöp ve molozları 20 metre ötedeki çöp konteynerine bırakmak bu kadar zor mu?”

Bir turizm ve öğrenci kenti olan Mağusa’daki çöp görüntüleri iyi izlenim bırakmıyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre duyarlısı vatandaşlarımız, son yıllarda özellikle şehirlerde yaşayan bazı vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelere evsel atıkları ve molozları bırakarak çevre kirliliği yarattıklarını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Çevre duyarlısı vatandaşlarımız, bize gönderdiği fotoğraflarla bazı vatandaşların boş buldukları her yeri çöplük alanına çevirdiğini belirterek “Fotoğrafta görülen bir kaldırımın kenarıdır. Buraya en yakın çöp konteyneri yaklaşık 20 metre ötededir. Ancak o çöp konteynerine çöp veya moloz bırakmayı kendine zul sayan bazı kişilerimiz var herhalde de buraya bırakıyorlar” diye konuştular.

İnsanların çevreye bu kadar duyarsız olmalarına anlam veremediklerini ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız, herkesin yapması gereken görevleri doğru düzgün yapması halinde ülkenin çok güzel bir ülke olacağını belirtiler.

Bir turizm ve öğrenci kenti olan Mağusa’nın bu görüntülerle iyi izlenim bırakmadığına da dikkat çeken vatandaşlarımız herkesi duyarlı davranmaya davet etiller.

