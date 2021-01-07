Çöp bidonu yoksa pisliğimizi orda mı bırakıp kaçmak mı gerek?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt sakini çevre dostu bazı vatandaşlarımız, insanlarımızın her geçen gün çok umursamaz ve yaşadıkları çevreye karşı hunharca davranan bireyler haline geldiğini gördüklerini dile getirerek bizlere gönderdikleri bazı fotoğraflarla isyanlarını paylaştılar.



Duyarlı vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen çöplerin yeni yıl sonrasında aileleri ile gittikleri Kalkanlı Piknik alanı içinde çekildiğini belirterek “Burası geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Tepebaşı-Kalkanlı arasında meydana gelen büyük yangının hemen yanı başında olan Kalkanlı Piknik alanıdır. Yanık ormanın yanı başında içi de mi sızlamaz bir insanın!” diyerek sitem ettiler.

Bu piknik alanının konumu itibariyle güzel bir alan olduğunu ancak burada yeterli çöp bidonu olmadığını gözlemlediklerini dile getiren duyarlı vatandaşlarımız “Çöp bidonu yoksa pisliğimizi orda mı bırakıp kaçalım? Biraz insaf yani. Gün gelecek belki de siz yine buraya piknik için gideceksiniz. Ama sizin gibi birilerinin daha bıraktığı çöpler nedeniyle isyan edeceksiniz” diyerek sözlerini tamamladılar.

