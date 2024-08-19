CMC Madeni Trenleri kaderine terk edildi

Ayaklı Gazete’ye Lefke’den ulaşan bazı vatandaşlarımız, bölgede yıllarca faaliyette olan ve binlerce kişiye ekmek kapısı olan CMC madenin Kıbrıs’ın en önemli tarihi miraslarından biri olduğunu ancak bunu değerlendiremediğimizi ifade ettiler.

CMC madeninde kullanılan trenlerin ne yazık ki kaderine terk edilmiş durumda olduğunu söyleyen bölge sakinleri “Yıllarca bölgenin ekonomisine ve endüstrisine katkı sağlayan bu trenler, bir zamanlar yapılması planlanan müze projeleri için büyük bir potansiyel taşıyordu. Ancak, müze olması için atılması gereken adımlar ne yazık ki sözde kaldı ve hiçbir somut ilerleme kaydedilemedi” dediler.

Bu tarihi trenlerin, turizm açısından da büyük bir önem taşıdığını belirten vatandaşlarımız “Ancak korunmaları konusunda ciddi zaafiyetler bulunuyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla üzerine yazılar ve şekiller çizilen bu değerler, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda tarihsel olarak da zarar görüyor” diye konuştular.

Kıbrıs’ın kültürel ve endüstriyel mirasına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız “Tarihimizin bu önemli parçalarının daha fazla zarar görmeden korunması ve müze haline getirilmesi için acil adımlar atılması gerektiği açıktır. Aksi takdirde, bu değerli miras, zamanla yok olup gidecek ve bir daha geri getirilemeyecek bir kayıp yaşanacaktır” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

