banner583
banner590
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
22 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
 
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
23 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
16 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
34 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
26 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
79 0
banner529
banner570

Çirkef kokusu perişan etti

banner476

Bazı köylerimizden Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, geçmiş yıllara göre köylerinde hemen hemen hiçbir hayvancının hayvanlarını köy içinde beslemediğini ancak köy dışında olan mandıra ve ağıların yine de rahatsızlık verdiğini söyleyerek sitem ettiler.

Çirkef kokusu perişan etti
banner601
 
Köylerin yaklaşık bir kilometre uzağına kurulan ağıl ve mandıra alanlarının yağmurlar sonrasında bugünlerde hayvancılar tarafından temizlenmeye çalışıldığını aktaran vatandaşlarımız, bu temizlik çalışmaları sırasında ve sonrasında rüzgarın esişi nedeniyle çirkef kokusundan adeta perişan olduklarını dile getirdiler.
Özellikle uzun süre ağıl veya mandıralarını temizlemeyen hayvancıların yaptıkları temizlik sırasında etrafa yayılan kokuların bayıltıcı şekilde kötü olduğunu aktaran köylü vatandaşlarımız, bu konuda hayvancıların uyarılması gerektiğini dile getirdiler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.