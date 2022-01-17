Ciklacılar, soğuk havaya meydan okudu

Avcılar soğuk havaya meydan okudu





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, büyük av sezonun ardından açılan İnce Av yani cikla avının üçüncü gününde ava giden avcılar adeta soğuk havaya meydan okudular.

Hava sıcaklıklarının dün sabah saatlerinde 3-4 derecelere kadar düştüğü ülkemizde soğuk havaya rağmen ava giden avcıların avlarını bitirdikten sonra ise keyif yaptıkları aldığımız bilgiler arasında.

Özellikle yanlarında et getirerek ovada kebap yapıp avladıkları ciklaları da pişiren avcıların hem soğuk havaya meydan okudukları hem de doğanın keyfini çıkardıkları bildirildi.

