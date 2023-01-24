Cikla tutkunları mutsuz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, Ocak ayının 2. Pazarı ile başlayan Birinci İnce Av’ın veya bir başka adıyla Cikla avının bu yıl beklentilerinin altında olduğunu kaydettiler.

Bize ulaşan avcılarımız üç gün gittikleri cikla avında geçmiş yıllarda bir günde attıkları fişek sayısının üç günde henüz atamadıklarını söyleyerek sitem ettiler.

Bu arada bazı avcıların cikla avı nasıl yapıldığını bilmeden avcılık yaptığını savunan avcılarımız, bazı avcıların ise cikla avlamak yerine her türlü kuşa ateş açtıklarını iddia ederek, bu durumlardan dolayı mutsuz olduklarını sözlerine eklediler.

Cikla bulamayan avcıların doğadaki yararlı kuşlardan olan, baykuş, şahin(Gigsi) gibi hayvanları vurduğunu dile getiren vatandaşlarımız, bu gibi kişilerin avcı olamayacağını vurguladılar.

