Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvan üreticilerinin bir süreden beridir merakla bekledikleri çiğ süt fiyatlarının yapılan toplantılar sonucunda yeniden belirlendiği bildirildi.

Aldığımız bilgilere göre soğutulmuş çiğ süt fiyatının 3.20 TL /litre’ye yükseltildiği bildirilirken, bunun yanında litrede 0,20 TL destek verileceği de belirlendi.

Yeni süt fiyatlarının 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasında kalite esaslı çiğ süt fiyatları olarak belirlenerek üreticilere bildirildiği gelen bilgiler arasında.

Çiğ süt fiyatının yeniden yükselmesi sonrasında süt ürünlerinde fiyatların ne kadar artacağı merakla bekleniyor.

