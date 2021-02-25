Çiftçinin umudu tükeniyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçilerimiz, ülkemizde kış aylarının son günlerini yaşadığımız bugünlerde kış aylarında yeterli yağmur düşmemesinden dolayı ekinlerinin büyüyemediğine dikkat çekerek, kuraklığın yüzünü göstermeye başladığını aktardılar.



Özellikle orta Mesarya bölgesinde birçok yerde ekinlerin henüz toprağı bile örtmediğine vurgu yapan çiftçilerimiz, ilerleyen günlerde çok güçlü yağmurlar gelmemesi halinde kuraklık yaşanacağını ifade ettiler.

Bu konuda hükümetin şimdiden önlem alması gerektiğini söyleyen çiftçilerimiz, özellikle Karpaz bölgesinde hasat olması durumunda bu bölgedeki ürünün alınarak tohumluk olarak kullanılması gerektiğini sözlerine eklediler.

