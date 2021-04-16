Çiftçilerin eyleminde traktör şoförlerine park cezası

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre geçtiğimiz Salı günü şok bir eylemle önce traktörleriyle Başbakanlık kapısına dayanan daha sonra ise Cumhuriyet Meclisine giden çiftçiler hakkında polisin trafik cezası yazmak adına harekete geçtiği bildirildi.





Bize ulaşan bilgilere göre, gerek Başbakanlık önüne giden, gerekse Cumhuriyet Meclisi’ne giderek kaldırımlar üzerine park yapan traktör sürücüsü çiftçilerin teker teker aranarak, bölgelerindeki polis karakollarına çağrıldıkları belirtildi.

Polisin çiftçilere traktörlerini kaldırım üzerine park ettikleri için park cezası kesmek istediği ve bu nedenle polis karakollarına çağrılarak ifade vermeleri istendiği bildirilirken, bu konuda polise talimatın veya şikayetin kimin tarafından yapıldığı merak edilmekte.

Öte yandan Çiftçiler Birliği’nden dün yapılan paylaşımda Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na oldukça sert eleştiriler yapıldı.



