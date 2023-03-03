Çiftçi ve hayvancı yağmur bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılar, ülkemizde bahar aylarının başladığı bugünlerde ekinleri tarlalarda boy atmaya başladığını ancak gerek tane gerekse kaba ot ihtiyacı için bugünlerde yapacak olan yağmurlara ihtiyaç olduğunu ifade ettiler.
Birçok bölgede ekinlerin az yağmurlarda dolayı zamanında çimlenememesinden dolayı verim kaybının olacağını gözlemlediklerini söyleyen hayvancılarımız “Bazı bölgelerde iyi çimlenme olmasına karşın havaların ısınması nedeniyle bugünlerde yağmura ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz” dediler.
Önümüzdeki 15 gün içinde ada genelinde yağmurların düşmemesi durumunda kuraklığın kaçınılmaz olacağını ve hatta kaba yem olarak bilinen balya sorunun yaşanacağını vurgulayan hayvancı vatandaşlarımız, hükümetin bu konuda tedbirlerini almasını tavsiye ettiler.
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