banner913
banner885
Tren kazasında kayıp olan iki Kıbrıslı öğrencinin öldüğü kesinleşti
Tren kazasında kayıp olan iki Kıbrıslı öğrencinin öldüğü kesinleşti
0 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
4 0
 
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
14 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
17 0
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
13 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
24 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
20 0
banner915

Çiftçi ve hayvancı yağmur bekliyor

banner476

banner825
Çiftçi ve hayvancı yağmur bekliyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılar, ülkemizde bahar aylarının başladığı bugünlerde ekinleri tarlalarda boy atmaya başladığını ancak gerek tane gerekse kaba ot ihtiyacı için bugünlerde yapacak olan yağmurlara ihtiyaç olduğunu ifade ettiler.
Birçok bölgede ekinlerin az yağmurlarda dolayı zamanında çimlenememesinden dolayı verim kaybının olacağını gözlemlediklerini söyleyen hayvancılarımız “Bazı bölgelerde iyi çimlenme olmasına karşın havaların ısınması nedeniyle bugünlerde yağmura ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz” dediler.
Önümüzdeki 15 gün içinde ada genelinde yağmurların düşmemesi durumunda kuraklığın kaçınılmaz olacağını ve hatta kaba yem olarak bilinen balya sorunun yaşanacağını vurgulayan hayvancı vatandaşlarımız, hükümetin bu konuda tedbirlerini almasını tavsiye ettiler.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.