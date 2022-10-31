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Çiftçi, Kooperatiften gübre bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçilerimiz Ekim ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde arpa, buğday ekimi için hazırlıklarını yaptıklarını kimyevi gübre alamadıkları için ekime başlayamadıklarını ifade ederek sitemlerini dile getirdiler.

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Çiftçi, Kooperatiften gübre bekliyor
 
 
Çiftçi vatandaşlarımız, yıllardır Kooperatif Bankası aracılığıyla kredi kullanarak gübre aldıklarını söyleyerek, ancak geçtiğimiz yıl Kooperatif aracılığıyla gübre almak için Aralık ayı sonuna kadar beklemek zorunda kaldıklarını ve bu nedenle tarlalarına ekim yapmakta geciktiklerini ifade ettiler.
Bu yıl yine ayni sorun yaşamak istemediklerini söyleyen çiftçi vatandaşlarımız “Ancak görünen o ki ayni senaryo yine yaşanıyor. Zira Ekim ayı başında ani bir kararla Kooperatif Bankası yönetimi Ulusal Birlik Partisi tarafından Demokrat Parti’ye verildi. Bu nedenle Kooperatif yönetimi yeniden belirlenmek durumunda kaldığı için birçok işin yarım kaldığını öğrendik” diyerek sıkıntılarını aktardılar.  
 
 
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