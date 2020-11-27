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Çiftçi ekime hız verdi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde adım adım kış aylarına doğru gittiğimiz bugünlerde özellikle kuru ziraat ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ovaya indikleri bildiriliyor.

Çiftçi ekime hız verdi
Sonbahar aylarının başında ülkemizde yağmur görülmemesi nedeniyle tarlalarını açmakta geciken çiftçilerin ekim işine de geç başladığı bu nedenle Kasım ayının son günlerine girdiğimiz bugünlerde özellikle Mesarya ovasında çiftçilerin ekim işine hız verdikleri gözlemlenmekte. Öncelik olarak arpa ekimine başlayan çiftçilerin buğdayı toprağın suya doyması sonrasında yapmayı planladıkları kaydediliyor.
Her geçen yıl çiftçinin modern aletleriyle ekim işini gerçekleştirdikleri görülürken, hem ekonomik olarak hem de zamandan kazanmak amacıyla kullanılan modern ekim araçlarının ovalarda arttığı dikkatlerden kaçmıyor.
Bu arada bazı çiftçilerin ekim işine başlamasına karşın halen toprağın etkili yağmurla buluşmaması nedeniyle nemlenmemesi nedeniyle endişeli oldukları da bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.
 
 
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