banner583
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
14 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
498 0
 
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
72 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
16 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
30 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
45 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
42 0
banner529
banner570

Çiftçi de hayvancı da kara kara düşünüyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde kış ve ilkbahar aylarında Mesarya bölgesinde yeterli yağmurların düşmemesi nedeniyle yaşanan kuraklık hem çiftçiyi hem de hayvancı sıkıntıya soktuğu bildiriliyor.

Çiftçi de hayvancı da kara kara düşünüyor
 
Ülkenin tahıl ambarı olan orta Mesarya bölgesinde görülen kuraklık nedeniyle çiftçilerin ne arpa elde edebildiği ne de hayvancının kuru ot ihtiyacını karşılayabildiği ifade edilirken, hükümetin bir an önce harekete geçmesini bekledikleri ifade ediliyor.
Bazı bölgelerde ekinlerini biçerek arpa almak isteyen çiftçilerin hasata başladıkları ancak dönümüne 100 kilonun altında verim almasından dolayı büyük sıkıntı yaşadıkları belirtilirken, elde edilen arpanın ise çok kaliteli olmadığı ve ancak küçükbaş hayvancılara satılabileceği görüşünü dile getirdikleri gelen haberler arasında yer alıyor.
Öte yandan hayvancıların ise kuru ot balyası konusunda büyük sıkıntı yaşamaya başlayacağını öngörerek çareler üretmeye çalıştıkları ve bu bağlamda sulu arazilerde mısır ve benzeri yeşil ot üretimi için çalıştıkları gelen bilgiler arasında.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.