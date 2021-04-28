Çiftçi de hayvancı da kara kara düşünüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde kış ve ilkbahar aylarında Mesarya bölgesinde yeterli yağmurların düşmemesi nedeniyle yaşanan kuraklık hem çiftçiyi hem de hayvancı sıkıntıya soktuğu bildiriliyor.



Ülkenin tahıl ambarı olan orta Mesarya bölgesinde görülen kuraklık nedeniyle çiftçilerin ne arpa elde edebildiği ne de hayvancının kuru ot ihtiyacını karşılayabildiği ifade edilirken, hükümetin bir an önce harekete geçmesini bekledikleri ifade ediliyor.

Bazı bölgelerde ekinlerini biçerek arpa almak isteyen çiftçilerin hasata başladıkları ancak dönümüne 100 kilonun altında verim almasından dolayı büyük sıkıntı yaşadıkları belirtilirken, elde edilen arpanın ise çok kaliteli olmadığı ve ancak küçükbaş hayvancılara satılabileceği görüşünü dile getirdikleri gelen haberler arasında yer alıyor.

Öte yandan hayvancıların ise kuru ot balyası konusunda büyük sıkıntı yaşamaya başlayacağını öngörerek çareler üretmeye çalıştıkları ve bu bağlamda sulu arazilerde mısır ve benzeri yeşil ot üretimi için çalıştıkları gelen bilgiler arasında.



