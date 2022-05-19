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Çevreyi yok etmeye devam

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Çevreyi yok etmeye devam

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, tüm uyarılara ve cezalara rağmen ülkede çevre kirliliğinin ve çevre tahribatının son hız devam ettiğini dile getirerek, dün öğle saatlerinde şahit oldukları bir durumu bizlere gönderdikleri fotoğrafla paylaşarak sitem etler.
Adamızın lokomotif sektörü olan inşaat sektöründe bazı işletmelerin geleceği hiç düşünmeden her tarafı çöplüğe çevirdiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi bir inşaat şirketine ait olan bir araç üzerinde ve yanında bulunan işçiler tarafından daha önceden buraya dökülen molozlardan dolayı inşaat artıklarını buraya bıraktılar” diye konuştular.
Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa - Alayköy arasındaki çevre yolunun başladığı Zefir çemberi olarak bilinen yer olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, buraya daha önceden de dökülen molozlar nedeniyle oluşan çevre tahribatının her geçen gün büyüdüğünü kaydettiler.
Bu tahribatı gören bir kişi olup olmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Gün gelecek bu kirlilikten dolayı yaşanacak bir çevre bulamayacağız. Yeşilin nasıl olduğunu artık kitaplarda göreceğiz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.


 
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