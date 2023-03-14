“Çevreyi korumak yerine çöplüğe çevirmeye sanki de ant içtiler”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, bazı kişilerin yaşadığı bölgeye karşı hiç saygısı olmadığını dile getirerek bu konudaki iddialarını bizlere gönderdikleri fotoğraflarla destekleyerek paylaştılar.

Yaşadığı bölgeyi seven insanın o bölgeyi sahiplenerek orayı korumaya çalıştığını ifade eden vatandaşlarımız “Ancak, fotoğrafta gördüğünüz Sakarya bölgesindeki sokakta bulunan kişiler bölgeyi korumak yerine çöplüğe çevirmeye sanki de ant içtiler” diyerek sitem ettiler.

Bölgedeki insanların evlerinden çıkan molozları veyahut evsel atıkları çöp konteynerlerine koymak yerine ya fotoğrafta görüldüğü gibi boş araziye ya da yol kenarındaki köprü altına bıraktığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu çevreye karşı yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu şekilde çevreyi kirletenler mutlaka tespit edilip cezalandırılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladılar.

