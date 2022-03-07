Çevreye saygı parayla olmuyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre duyarlısı Zeytinlik sakini bir vatandaşımız, bazı insanların çevreyi korumak yerine daha fazla kirlettiğini dile getirerek sitemlerini bizlere gönderdiği fotoğrafla şöyle paylaştı:

Bu gördüğünüz çöpler, yeni bir yerleşim yeri olan Girne Zeytinlik Bölgesi Eziç Restaurantın yakını… bir zamanlar buraları endemik bitkilerle dolu, hali arazilerdi. Haritada Paleo Eclisia denen eski bir kilise arazisiydi. 45 sene hiç dokunulmadı. Sonra çözümsüzlükte daha dazla beklemeye gerek yok deyip birilerine verildi. Tabii o birileri de ne yapacaktı? Benim gibi hayranlıkla seyredip, memleketimin ne güzel bitkileri var mı diyeceklerdi? Hemen inşaata başlandı. Mahkemelik oldu, bir süre inşaat durduruldu. Sonra yeniden başladı. Ne için mahkemelik olduğunu bilmiyorum, ama benim gördüğüm, kaldırımdan itibaren 10 ayak mesafe bırakılması gerektiği kuralını dinlememişler. Yolun içine kadar inşaat yapmışlar. Neyse bunlar devlet kurumlarını ilgilendirir.

Gelelim beni ilgilendiren kısmına; bu çöpleri bu yeni yapılan 400 bin sterlinlik evlere yerleşenler, benim boş arsama attılar. İnsanın 400 bin sterlini olması, medeni ve çevreye saygılı olmasını gerektirmez deyip, evlerinin önündeki başkasına ait boş arsaya çöplerini atıp, seyretmekten de en ufak bir pişmanlık ya da utanç duymuyorlar…

Yakında belediye seçimleri varmış, hani biraz kıpırdanma varken, bu yeni yerleşim bölgelerine de bir göz atsalar diyordum…



