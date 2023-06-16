banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
10 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

Çevreye çöp ve moloz bırakanlara ceza şart

banner953

banner825
Çevreye çöp ve moloz bırakanlara ceza şart
banner931
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, sürekli olarak şikayet etmelerine rağmen çevreye çöp bırakılması olayının hiç bitmediğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini aktardılar.
Fotoğraflarda görülen çevreye bırakılmış olan çöplerin Mağusa bölgesinin en hızlı gelişen bölgesi olan Sakarya bölgesi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Belediye çöp konteynerlerine çöp veya molozlarını bırakmak yerine boş arazilere bırakılan çöp ve molozlar çok çirkin görüntüleri ortaya çıkarıyor” dediler.
Belediyenin bu şekilde hareket eden ve çevreye çöplerini, molozlarını bırakan kişilere mutlaka ceza yazması gerektiğini aksi takdirde bu çevre düşmanlarının alışkanlıklarından vaz geçmeyeceğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız Gazimağusa Belediyesi’ni göreve davet ettiler.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.