Çevreye çöp ve moloz bırakanlara ceza şart

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, sürekli olarak şikayet etmelerine rağmen çevreye çöp bırakılması olayının hiç bitmediğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini aktardılar.

Fotoğraflarda görülen çevreye bırakılmış olan çöplerin Mağusa bölgesinin en hızlı gelişen bölgesi olan Sakarya bölgesi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Belediye çöp konteynerlerine çöp veya molozlarını bırakmak yerine boş arazilere bırakılan çöp ve molozlar çok çirkin görüntüleri ortaya çıkarıyor” dediler.

Belediyenin bu şekilde hareket eden ve çevreye çöplerini, molozlarını bırakan kişilere mutlaka ceza yazması gerektiğini aksi takdirde bu çevre düşmanlarının alışkanlıklarından vaz geçmeyeceğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız Gazimağusa Belediyesi’ni göreve davet ettiler.

