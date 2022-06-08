Çevre Dairesi göreve





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı Yıldırım köyü sakinleri, köylerine güneyden giriş olan yolun kenarında bulunan toprak alınmış çukurların bulunduğu alanın son bir yıl içinde dökülen çöplerle adeta çevre katliamına yol açtığını belirterek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Yıldırım köyü sakinleri fotoğrafta da görüldüğü gibi çöplerin yola dayandığını belirterek “Yakında köyümüze girecek yol bulamayacağız. Bu nasıl bir anlayış anlamadık. Çöp ve molozları göz göre göre yol kenarına boşaltıyorlar” diyerek isyan ettiler.

Burasının yıllar önce havara toprak alımı için açılmış çukur bir alan olduğunu ve zaman zaman buraya molozların boşaltıldığını söyleyen köylüler, ancak şimdi çukur alana değil direk yol kenarına çöp ve molozların boşaltıldığını vurguladılar.

Yıldırım sakinleri “Bu gidişe bir dur deme zamanı geldi de geçiyor bile. Yeni Boğaziçi Belediyesi bu çevre katliamını durdurun. Bizim köyümüzün girişi çöp atık alanı değildir. Her isteyen istediği yere çöp ve moloz bırakırsa memleket çöplüğe dönüşecek” diye konuştular.

Bu konuda başta Yenibağaziçi Belediyesi olmak üzere Çevre Dairesi’ni de göreve davet eden Yıldırımlılar bu çevre katliamını durdurmak gerektiğini sözlerine eklediler.

