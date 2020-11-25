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Cepler çöplük oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yeşilin en güzel tonlarının olduğu Girne ile Lefkoşa arasındaki Ciklos mevkiinde geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları çöplük görüntüleriyle adeta morallerinin sıfırlandığını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Cepler çöplük oldu
 
 
Fotoğrafta görüldüğü gibi Ciklos mevkiinde Girne’ye bakan tarafta bulunan cebin aşağısının adeta çöplüğe dönüştüğünü ifade eden vatandaşlarımız “Ne biçim insanlar olduk. Yediğimiz içtiğimiz şeyleri yanımıza alıp çöpe atmak yerine doğaya bırakıyoruz. Daha sonra da doğal felaketler yaşanıyor” dediler.
Çevreye bırakılan bu molozların yağmurlarla derelere taşındığını ve derelerin de bu molozları aşağıya taşırken köprü ağızlarının tıkanması ile taşkınlar yaşandığını ifade eden vatandaşlarımız “Ama bunları düşünen yok ki. Keşke biraz da geleceği düşünerek hareket etsek” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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