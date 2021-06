Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, son yıllarda oldukça fazla bir şekilde hayatımıza giren cep telefonlarının, hayatın her alanında çok büyük tehlikelere gebe olduğunu dile getirerek, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar



“Bu akıllı telefonların trafikte sadece direksiyondakiler için tehlikeli olmadığına bir kez daha şahit olduk” diyen vatandaşlarımız, Lefkoşa’daki Merit Hotel'in arka yolunda podyumda gibi yürüyerek ilerleyen genç kızın bir arabaya çarpmaktan son anda araba sürücüsünün korna çalması sayesinde kurtulduğunu ifade etti.

Vatandaşlarımız bu genç kızın yolda yürürken yola bakmadığını, gözü ve parmaklarının telefonda olduğunu belirterek, sitem ettiler.

İnsanların adeta cep telefonlarının müptelası olduğuna dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız, bu telefonları her an her yerde kullanır olduklarını dile getirerek tehlikenin çok büyük olduğunu sözlerine eklediler.