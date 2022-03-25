“Cennet adamız peşkeş çekile çekile cehenneme döndürülüyor”

“Yeşili ve bakirliği ile muhteşem bir adaydı ama bazıları menfaatleri uğruna bu adayı, beton yığınına çevirdiler, mahvetti ve etmeye de devam ederler, yazıklar olsun”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan deniz ve balık avlama meraklısı vatandaşımız geçtiğimiz gün uzun bir aradan sonra zıpkınla balık avlamak için gittiği Bafra Bölgesindeki yerde karşılaştığı manzara ile ilgili sitemlerini dile getirerek isyan etti.

Bir yıl aradan sonra zıpkınla balık avlamak için Bafra Bölgesinde Sinekli Kaya diye bilinen bölgede denize girmek için o bölgeye gittiğini ancak gördükleri karşısında adeta şok olduğunu söyleyen vatandaşımız “Oradaki alan yani arıtmanın olduğu alan metrelerce yükseklikte havaralarla dolduruldu, oradaki ağaçlar, şinyalar kısacası herşey toprağın altında kaldı” dedi.

Yaşadığımız güzelim adanın bir zamanların cennet adasının peşkeş çekile çekile cehenneme döndürüldüğünü ifade eden vatandaşımız “Daha doğrusu bazıları menfaat sağlasın zengin olsun diye herşeye göz yumuluyor” diye konuştu.

Adamızın bir zamanlar yeşil ada olarak hatta cennet ada olarak bilindiğini hatırlatan vatandaşımız, “Yeşili ve bakirliği ile muhteşem bir adaydı ama bazıları menfaatleri uğruna bu adayı, beton yığınına çevirdiler, mahvetti ve etmeye de devam ederler, yazıklar olsun” diyerek isyanını bizlerle paylaştı.



