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Cenk Şeren, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ne talip

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Kasım ayında yapılması öngörülen yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

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Cenk Şeren, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ne talip
 
Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısıyla birlikte Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi olan yeni belediye için Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun ardından geçmişte Mehmetçik Belediyesi başkanlığına talip olarak yarışa giren Cenk Şeren de aday adaylığı başvurusunu yaptı.
Başvurusu sonrasında Cenk Şeren sosyal medya hesabından aday adaylığını şöyle duyurdu:
“Çok değerli halkım yapılacak olan Yerel seçimlerde, UBP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkan Aday Adayı olan diğer Arkadaşlarım gibi Ben de Adayım.
Gerek İş hayatımdaki tecrübem, Sosyal aktivitelerdeki başarılarımız yanında, (Köy kadın kursları, Spor kulüpleri, Kurum kuruluşlar) iyi ilişkiler içinde olup her kesimle çok iyi bağlantılarımızın olması yanında, tüm köylerdeki vatandaşlarımızla halkımızla Hırdavat dükkanımdan dolayı çok güçlü bir bağım yanında ,Tüm üyelerimizle çok iyi bağlantımız olması Başarımıza hiçbir engel olmayacağını düşünür, ve kısa süre önce Türkiye’deki Belediyecilik eğitimine katılarak bilgi edinip, geleceğimiz için çok önemli başarılı bir eğitim sürecinden sonra beldemizin kalkınması ve hareketlenmesi için, olası delege seçiminde aday adayı olduğumu destek vermenizi rica eder saygılar sunarım.
 
 
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