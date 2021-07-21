Cengiz Topel Hastanesi doktorsuz kaldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, bölgede hizmet veren Devlet Hastanesi konumundaki Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde Arife Günü’nden itibaren hastalara bakacak tek doktor olmadığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdiler.

Arife Günü sabah saatlerinde Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne giderek muayene olmak isteyen bölge sakinlerinin muayene edecek tek doktor dahi bulamadıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bunun nedenini soran hastalara ise doktorların yıllık izne çıktığı için hastanede muayene edecek doktor kalmadığını öğrendiklerini söylediler.

Bölge sakini vatandaşlarımız, “Öyle anlaşılıyor ki doktorlar ve hemşireler eyleme gittiler. Ancak en azından bir nöbetçi doktor olsun hastanede olması gerekmez miydi? Yoksa insan hayatının artık hiçbir değeri kalmadı mı?” diyerek sitemlerini bile getirdiler.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya bir el atmasını bekleyen vatandaşlarımız sağlıkta bir saniyenin bile çok önemli olduğunu bu nedenle doktorsuz bir hastane olamayacağını sözlerine eklediler.



