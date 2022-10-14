Çayırovalıların yol ve çember isyanı bitmiyor

Çayırova köyü sakinleri yapılan yeni yolun çok yükseldiğinden şikayetçi



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinin şirin köylerinden olan Çayırova sakinleri bir süreden beridir yetkililere şikayetlerini dile getirerek köylerine giriş çıkış olması için bir çember yapılmasını talep ettiklerini fakat kimsenin bu taleplerine kulak asmadığını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bölge sakinleri eskiden köyün batısında giriş çıkış olan bir yol bir de doğusunda giriş çıkış olan yol olduğunu ancak yeni yapılan çift gidiş geliş Karpaz – İskele anayolu sonrasında bir çember ya da kavşak kurulmaması nedeniyle köyden İskele’ye taraf çıkış olmadığını ifade ettiler.

Yapılan yeni yolun çok yükseldiğini vurgulayan Çayırova köyü sakinleri “Çıkış yok çünkü "görüş mesafesi yok". Tepe yarattınız, set oluşturdunuz. E bizim can güvenliğimizde sizden sorulur” diyerek sitemlerini aktardılar.

Köylülere köyde bir hasta olsa veya köy içinde yangın çıksa İskele’den gelecek ambulans veyahut itfaiye aracının köye girmek için 2 km fazladan yol kat edeceğini de belirttiler.

Yetkililere seslenen köy sakinleri “Sonra siz yola başladığınızda herhalde burada köy yoktu. Yol başlayınca biz köyü kurduk yola yakın olalım diye değil mi?” diyerek kinayeli bir gönderme yaparak yetkilileri göreve davet ettiler.



