banner913
banner932
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
15 0
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
15 0
 
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
22 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
24 0
Büyük acı
Büyük acı
89 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
64 0
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
18 0
banner1032

Caydırıcı cezalar şart

banner1020

banner1045
Caydırıcı cezalar şart
banner971

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin büyük şehirlerinin adeta bir çöplüğe dönüştüğünü iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin Gazimağusa’nın en işlek caddelerinden biri olan Salamis Caddesi üzerinde bulunan MAGEM tesislerinin karşı yolu olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, molozların, inşaat atıklarının sokak ortasına bırakıldığını gördükleri zaman kafalarından kaynar suların döküldüğünü ifade ettiler.

Ülke genelinde olduğu gibi Gazimağusa’da da herkesin gelişi güzel etrafa çöplerini, molozlarını bıraktığını ve sonuçta ortaya böyle çirkin görüntüler çıktığını vurgulayan vatandaşlarımız, “Eğer bu kişileri caydıracak şekilde cezalar kesilmiş olsaydı, belki de buralarda bir tane çöp bile görmeyecektik. Avrupa’da sokağa çöp atmak değil sakız bile atamazsınız. Zira oldukça ağır cezaları vardır” diyerek sitem ettiler.

İnsanların kendi yaşadıkları çevrelerini temiz tutmaları halinde ile ülkenin güllük gülistanlık olacağını vurgulayan duyarlı vatandaşlarımız, “Biraz sorumlu davranarak çevremizi tutalım. Böylece her yer tertemiz olacaktır” diyerek sözlerini tamamladılar.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.