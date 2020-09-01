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Caydırıcı cezalar şart

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin büyük şehirlerinin adeta bir çöplüğe dönüştüğünü iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Caydırıcı cezalar şart
Fotoğrafta görülen yerin Gazimağusa’nın en işlek caddelerinden biri olan Salamis Caddesi üzerinde bulunan MAGEM tesislerinin karşı yolu olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, molozların, inşaat atıklarının sokak ortasına bırakıldığını gördükleri zaman kafalarından kaynar suların döküldüğünü ifade ettiler.
Ülke genelinde olduğu gibi Gazimağusa’da da herkesin gelişi güzel etrafa çöplerini, molozlarını bıraktığını ve sonuçta ortaya böyle çirkin görüntüler çıktığını vurgulayan vatandaşlarımız, “Eğer bu kişileri caydıracak şekilde cezalar kesilmiş olsaydı, belki de buralarda bir tane çöp bile görmeyecektik. Avrupa’da sokağa çöp atmak değil sakız bile atamazsınız. Zira oldukça ağır cezaları vardır” diyerek sitem ettiler.
İnsanların kendi yaşadıkları çevrelerini temiz tutmaları halinde ile ülkenin güllük gülistanlık olacağını vurgulayan duyarlı vatandaşlarımız, “Biraz sorumlu davranarak çevremizi tutalım. Böylece her yer tertemiz olacaktır” diyerek sözlerini tamamladılar
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