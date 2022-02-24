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Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma

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Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız Çatalköy Belediyesi’nin çevreyi koruma adına önemli çalışmalara imza attığına dikkat çekerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla yapılan çalışmalardan birini bizlerle paylaştılar.
Çatalköy sakini vatandaşlarımız Çatalköy Belediyesi’nin ayrıştırılan plastikleri evlerden toplayıp boş poşeti bıraktığını belirterek bunun çevre adına çok güzel bir çalışma olduğunu ifade ettiler.
Kısa bir süre önce başlayan bu çalışmayla ilgili Çatalköy sakinlerinin bilgilendirilmeye başlandığını aktaran vatandaşlarımız bu şekilde vatandaşların doğanın ve çevrenin daha temiz kalmasına katkıda bulunduğunu vurguladılar.
Bunun için isteyen vatandaşların Çatalköy Belediyesi ödeme noktasındaki deftere kaydını yaptırıp, bilgi veren broşürü ve poşetleri alabildiğini anlatan Çatalköy sakini vatandaşlarımız çöplerdeki plastiklerin ayrıştırılarak çöpe gitmesinin doğamızın korunması adına önemli bir adım olduğunu ve bunun özellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak yapıldığına dikkat çektiler.
 
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