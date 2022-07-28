Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin Kuzey sahil şeridinin her geçen gün gelişen ve büyüyen belediyelerinden olan Çatalköy Belediyesi çevreye yönelik gelecekle ilgili projeleriyle takdir almaya devam ediyor.

Çatalköy Belediyesi tarafından CADER işbirliğiyle başlatılan plastik atık ayrıştırma poşetleri projesi büyüyerek devam ediyor.

Belediye tarafından isteyen vatandaşlara verilen renkli büyük boy poşetlere ayrıştırılarak konulan evsel atıklar her Çarşamba günü bölge halkının evlerinin önünden toplanıyor.

Mavi renkte poşetlere kimyasal içermeyen plastik atıkların, sarı renkteki poşetlere ise tehlikeli plastik atıkların konulmasıyla ayrıştırılan plastik atıklarla ilgili bölge sakinleri ücretsiz çanta ve bilgi broşürleri belediye ücret noktasına kayıt olarak alabiliyor..

Bu projenin Çatalköy bölgesinde yaşayan özellikle yabancılar tarafından büyük destek gördüğü bildirilmekte.

