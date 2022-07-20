“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”





Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde toplu taşımacılığın gelişmemesinin en büyük nedenin gerek minibüs gerekse otobüs şoförlerinin yaptığı tehlikeli sürüşler nedeniyle güven olmaması olduğunu söyleyerek, bu konudaki şikayetlerini dile getirdiler.

''Maalesef Lapta-Girne arası çalışan çoğu minibüs şoförleri yolcuların canını hiçe sayıyor. Şoförler ya telefonlarıyla uğraşıyorlar ya da hızlı ve dikkatsiz sürüşleri ile tehlike saçıyorlar” diyen vatandaşlarımız, bunda en büyük nedenin ise aralarında yaşanan çekişme olduğunu vurguladılar.

Vatandaşlarımız, trafik kuralarını hiçe sayan minibüs şoförlerinin ayakta yolcu almalar başta olmak üzere tehlikeli yerde araba geçmeler gibi yolcuların hayatını tehlikeye atan sürüşler yapıldığını kaydettiler.

“Onlarca insanın hayatı daha temkinli ellerde olmalı. Can taşıyorsunuz sonuçta.” diyen vatandaşlarımız, herkesin şoförlerden şikayetçi olduğunu ancak hiçbir şoförün yolcuların uyarılarını kaale bile almadığını vurguladılar.

Aldırış etmeden bir elinde telefon kullanmaya devam eden sürücüler bir yandan, kapıları açık giden sürücüler, bir yandan hiçbir trafik kuralına uyulmadığını kaydettiler.

“Allah korusun bir insanın canına bir şey olsa bunun hesabını kim verebilir?” diye sorgulayan vatandaşlarımız, bölge polislerini etkin denetim yapmaya davet ettiler.

