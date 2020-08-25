Çanakkale Göleti'nin çevresi utandırıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, Pazar günü sabah saatlerinde hem biraz spor yapmak hem de doğayla huzuru bulmak için Çanakkale Göleti bölgesinde yürüyüş yaptığını ancak gördüğü manzara karşısında moralinin bozulduğunu sitem ederek bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Burada öyle güzel huzurun sesi vardı ki, ama görünüş maalesef öyle değildi” diyerek çok üzülerek bize gönderdiği fotoğrafları paylaştığını belirtti.Bu paylaşımı yapmasının amacının belki ses getirir ve acil çözüm üretilir olduğunu belirten vatandaşımız “Doğa bizler için çok önemli. Bizlerin nasıl yaşam hakkı varsa doğadaki hayvanların da var. Birçok kuşa ev sahipliği yapan bu göletin etrafı içler acısı” dedi.Daha önce de haberi yapıldığını fakat halen aynı durumda hatta daha da kötü hale geldiğini ifade eden vatandaşımız “Yetkililerin acil çözüm bulması gerekmektedir. Caydırıcı cezalara ihtiyaç var çünkü insanımız algılamıyor” diyerek yetkilileri göreve davet etti.