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“Çamlıbel’e Dr. Küçük büstü dikilmeli”

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“Çamlıbel’e Dr. Küçük büstü dikilmeli”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Çamlıbel sakini bir vatandaşımız, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün yeni nesillere aktarılması gerektiğini ancak şu anki siyasilerin ve makam sahiplerinin bunu yapmadıklarını savunarak bir öneride bulundu.

Geçtiğimiz gün açılışı yapılan Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ne ait Tepebaşı ile Çamlıbel arasına yapılan Belediye hizmet binasına Dr. Küçük’ün portre resminin asılmaması konusunda Belediye Başkanı Fırat Ataser ile konuştuğunu aktaran vatandaşımız başkandan gerekenin yapılacağı sözünün alındığını kaydetti.

Bu arada kendisinin başkana bir de öneri sunduğunu söyleyen vatandaşımız “Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanlığına öneriyorum: Çamlıbel köyünün uygun bir meydanına veya parkına Dr. Fazıl Küçük büstü veya heykeli dikilmelidir” dedi.

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