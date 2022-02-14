Çam kese böcekleriyle mücadele başlamalı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizin son yıllarda ormanlık alanlarında yaşanan yangınlar sonucunda yeşil alan giderek azalırken, ağaçların önemli düşmanlarından biri olan Çam kese böceklerinin de var olan ormanları mesken tutmaya başladıklarından dolayı ormanlık alanlarda büyük bir tehlikenin söz konusu olduğunu ifade ettiler.

Zaten giderek yok olan orman ağaçlarımızın düşmanları olan Çam kese böceklerinin başta Selvilitepe bölgesi olmak üzere, Girne – Lefkoşa anayolu üzerindeki ormanlık alanlarda oldukça arttığını belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz hafta Selvilitepe yolunda dikkatimizi çekmişlerdi. Ama sonra fark ettik ki zaten gözümüzün içindeymişler. Girne-Lefkoşa yolunda, Gönyeli Çemberine yaklaşırken soldaki tüm çamların dalları keselerle dolu” dediler.

Kendilerinin bunu görüyorsa, ilgililerinde görüyor olması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Kimse bunca sorun var memlekette, sıra buna mı geldi demesin. Çünkü bazı kişilerin birincil görevleri arasında ormanların bakımı ve korunması yok mudur? Bu amaçla devletin daireleri, çalışanları, müdürleri var. Mücadele etmek lazım bunlarla” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

