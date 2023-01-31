Çam kese böcekleri ormanlarımızı işgal etmeye başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde birçok ormanlık alanda son günlerde dikkatlerini çeken çam kese böceği artışını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Ülkemizin orman fakiri olmasına karşın bu ormanlık alanlardaki ağaçları bile korumak için yetkililerin çaba sarf etmediğini savunan vatandaşlarımız, bu yıl yine çam kese böceklerinin işbaşında olduğunu dile getirerek fotoğraflarını bizlerle paylaştılar.

2021 yılından beridir ülkemizde çam kese böceğine karşı ilaçlama yapılmadığını iddia eden çevre dostu vatandaşlarımız, bu zararlıların havadan ilaçlama yapılmadan önüne geçilemeyeceğini savundular.

Havaların ılık gitmesi nedeniyle çok hızlı çoğaldıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Zaten azalan ağaç popülasyonumuz, bu zararlılar tarafından yok edilecek. Zira ülkedeki ağaç popülasyonunun çoğunluğu çam ağacından oluşuyor” diye konuştular.

Biyolojik mücadeleyle yeterince başarılı olunamayacağını savunan vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde mutlaka havadan kimyasal ilaçlama yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.

