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Çam kese böceğiyle mücadele şart

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Çam kese böceğiyle mücadele şart
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizin zaten ağaç fakiri bir ülke olduğunu ve bu nedenle de dikilen ağaç fidanlarına gözümüz gibi korumak gerektiğini ifade ederek bizlere gönderdiği bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen çam ağaçlarının kendileri tarafından yaklaşık 10 yıl önce dikildiğini ve şu anda boylanarak yaklaşık 3 metre boyuna ulaştığını söyleyen doğasever vatandaşlarımız “Ancak bu ağaçlarımıza musallat olan çam kese böcekleri nedeniyle kurumaya yüz tuttular. İnşallah kısa zaman içinde mücadele başlatılır” diye konuştular.
Çamkese böceğiyle mücadelenin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önceliği olması gerektiğini zira bu zararlıların ağaçları kısa sürede işgal ederek kuruttuğunu gözlemlediklerini dile getiren vatandaşlarımız Orman Dairesi ekiplerini göreve davet ettiler.
 
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