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Çalışma Bakanlığı’nın gıda yardımları politize ediliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada devam eden korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşlarımıza gıda yardımı yapmak için çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gıda dağıtımının suiistimal edildiği bildirildi.

Çalışma Bakanlığı’nın gıda yardımları politize ediliyor

Bize ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün kendilerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ulaşan kişilerin kendilerine gıda paketi gönderileceğini ve bu nedenle adresi doğru olup olmadığını sorduğunu aktardılar. Bunun üzerinden yaklaşık 1 saat sonra ellerinden gıda paketiyle bazı gençlerin evlerine geldiğini söyleyen vatandaşlarımız “Bu paketleri Rauf Raif Denktaş Vakfı adına getirdiklerini söylediler. Ancak paketin üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı şerit bulunuyordu” dediler.
Bu yardımların bu şekilde politize edilmemesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, herkesin görüşünün kendisini bağladığını sözlerine eklediler.
 
 
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