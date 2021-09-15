“Burası dingonun ahırı mı?”

Gazetemize ulaşan Lefkoşa sakini Feride Kozan isimli vatandaşımız, uzun yıllardır yaşadığı Yediler Bölgesi’nde yaşadığı park sorunu nedeniyle muhatap bulamamaktan yana şikayetini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Surlariçi bölgesinde Yediler Mahallesi’nde yaklaşık 17 yıldır yaşamakta olduğunu ve kaldığı evin karşısında boşta olan yerin zamanla park yeri olarak kullanılmaya başlanması sonrasında kendisinin de arabasını fotoğraftaki yere park ettiğini ve yıllardır burayı kullandığını anlatan Feride Kozan, pandemi nedeniyle uzun zaman arabasını kullanmadığını ve yaklaşık 9 aydır bu park yerinde bıraktığını söyledi.Kozan, bir süre önce arabasını çalıştırıp bir Lefkoşa turu atıp geri geldiğinde buraya bölgeden bir kişinin gelip zincirlediği için b uraya park yapamadığını kaydetti. Bu kişiyle yaşadığı tartışmayı Polise taşıdığını anlatan Kozan “Polise gittiğimde polis bu duruma Belediyenin müdahale edeceğini söyledi. Belediyeye gittiğimde ise beni Vakıflar İdaresine gönderdiler. Vakıflara gittiğimiz zaman ise kendilerinin değil İskan Dairesi’nin bu konuyla ilgileneceğini söylediler. İskan ise kendilerinin sorumluluğunda olmadığını ifade etti” diye konuştu.Bu yerin Ermeni Kilisesi’nin arkası olduğuna dikkat çeken vatandaşımız, “Herhalde zamanında burası Kilise’nin kullanımına verildi ancak bir kısmı ise özel bir mülk olarak birine verildi. Bu nedenle durum biraz karışık. Ancak burası dingonun ahırımı ki de herkes istediği yeri zincirleyip kullanımına alıyor” diyerek isyanını paylaştı.Bu konunun peşini bırakmayacağını belirten Feride Kozan, yıllardır kullandığı park yerinin birilerinin keyfine göre zincirlemesine göz yummayacağını gerekirse en üst merciye kadar şikayetini ileteceğini sözlerine ekledi.