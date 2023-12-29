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“Bunun adı vatandaşı kazıklamaktır”

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“Bunun adı vatandaşı kazıklamaktır”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Mağusa Limanı’nın antrepo bölgesinde bir çalışanla dolaşırken fotoğrafta görülen araç gibi birçok aracı gördüğünü belirterek, bu araçların neden ülkeye getirildiğini sorguladığı zaman öğrendikleri karşısında şok olduğunu anlattı.
Vatandaşımız “Oradan çektiğim bir kaç fotoğrafta ben atayım da halkımız gerçekleri görsün neden bir kaç galeride daha ucuz nedeni nedir anlasın” diyerek fotoğrafta da görüldüğü gibi kazalı birçok arabanın çoğunluğu İngiltere’den olmak üzere ülkemize ithal edildiğini belirtti.
Bu kazalı araçların İngiltere’de adeta ya beleşe satıldığını öğrendiğini söyleyen vatandaşımız “Bizim akıllı bazı galericiler de onları alıp ülkemize getiriyor ve iyi bir kaporta yaptırıp, kazasız ve temiz diye halka satıyor. Bu tam anlamıyla sahtekarlıktır. Bunun adı vatandaşı kazıklamadır” dedi.
Tabii satılan bu araçların fiyatlarının diğerlerine göre bin veya 2 bin sterlin aşağıya satıldığı için de bu galerilerin ucuzcu olarak bilindiğini iddia eden vatandaşımız, halkı kazasız diye aldığı birçok ucuz arabanın kazalı olduğunu savundu.
 
 
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