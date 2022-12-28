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“Bunlara ehliyet verenlerde kabahat!”

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“Bunlara ehliyet verenlerde kabahat!”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi poliklinik park yerinde dikkatini çekerek fotoğrafladığı park yerini bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.
Vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi iki aracın işgal ettiği park yerleri nedeniyle iki kişinin park yeri bulamamasına neden olduğunu söyleyerek “İkisi de ikişer araçlık park yerini işgal ediyor. Aslında o araçlar, tek başlarına hareket edemediği için tamamen masumlar. Şoförleri desen? Onlar için ne söyleseniz az!” dedi.
Vatandaşımız belki de en büyük suçun o sürücülerde olmadığını ifade ederek, suçun büyüğünün onlara ehliyet verenlerde olduğunu, başkalarına saygılı olmayı öğretemeyenlerde olduğunu vurgulayarak “Böyle araç park edenlerin kendilerinden başkalarına saygıları yoktur” iddiasında bulundu.
 
 
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