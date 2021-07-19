Bulmaca gibi tabela

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkenin bazı kavşaklarında bulunan yol ve yön tabelalarının oldukça deforme olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini bize gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.



Fotoğrafta görülen tabelanın kuzey sahil yolunda bulunan bir tabela olduğunu aktaran sürücü vatandaşlarımız “Bu yolu kullanarak Karpaz bölgesine giden vatandaşlarımız herhalde bu tabelayı görünce nereye gideceklerini şaşırmışlardır. Özellikle yabancı uyruklu kişiler için tam bir bulmaca gibi bir tabela” dediler.

Bu gibi deforme olmuş tabelaların yollarımızda oldukça fazla olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu yaz aylarında araçlarıyla yolculuk yapan kişilerin tabelaları kullandığına dikkat çektiler.

Karayolları Dairesi ekiplerinin ne iş yaptığını merak ettiklerini dile getiren vatandaşlarımız “Ülke genelindeki yolların tümünü araçlarıyla gezmeleri 12 saat bile sürmez. Ama herhalde bu sıcakta klimalı odalardan çıkıp arabaya binip dolaşmak çok zordur” diyerek sitem ettiler.



