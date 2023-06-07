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“Bu yola ne zaman önlem alınacak?”

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“Bu yola ne zaman önlem alınacak?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaşarak devletin üzerine düşen görevi yapması için neyi beklediğini sorguladılar.
Bize gönderdikleri fotoğrafta görülen kavşağın eski Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki Ten Ten şirketi karşısındaki yol olduğunu belirten vatandaşlar, “Edindiğimiz bilgiye göre bu yoldaki tehlike saçan beton artıklarının temizlenmesi için karayollarına yazı yazılmış. Ama hala bugün oldu bir çalışma yok” dediler.
Geçmişte birçok ölümlü kazanın yaşandığı bu yolda yetkililerin ne zaman önlem almayı düşündüklerini dile getiren vatandaşlarımız, “Bakanlıktan icraat bekliyoruz. Eminiz ki bu konuyla ilgili önlem alınacak. Lütfen bölge halkı olarak hep birlikte bu konunun takipçisi olalım” diyerek, bölge sakinlerini de duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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