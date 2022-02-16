Bu ülkede başımıza ne geldiyse sananecilikten geldi





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde bazı araç sürücülerinin ya araçlarıyla park yapmasını bilmediğini ya da kendilerinden başkasını düşünmediğini belirterek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafı geçtiğimiz gün bir büyük süpermarketin park yerinde fotoğrafladığını söyleyerek “Muhteşem bir park gene, sürücü hanımefendiye aracını öyle park etme deyince, sanane be ama diye tersledi. Nasıl banane deyince sallamadan yürüdü.” diyerek başından geçenleri bizlerle paylaştı.

Böyle duyarsızca hareket eden sürücüleri her zaman ifşa etmek gerektiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Bu ülkede başımıza ne geldiyse sananecilikten geldi. Bunun için susmayacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

