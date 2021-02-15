Bu tam bir sorumsuzluk

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, kış aylarında her tarafın yeşile bürünmesiyle insanların kendini doğaya saldığını ancak doğada karşılaştıkları manzaralar sonucunda kahrolduklarını dile getirerek bize ulaştırdıkları fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.



Geçtiğimiz gün Akova-Yıldırım-Geçitkale bölgesinin ortasında bulunan ova yollarını kullanarak doğada yürüyüşe çıktıklarını anlatan vatandaşlarımız ancak fotoğrafta karşılaştıkları manzaradan dolayı morallerinin sıfırlandığını ifade ettiler.

Bazı kendini bilmezlerin molozları doğaya bıraktıkları yetmezmiş gibi ölmüş hayvanlarını da ulu orta yere attıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Bu hayvan ölüleri etrafa kötü koku yaydıkları yetmezmiş gibi hastalıkta yaymakta. Zira başı boş köpekler bu ölmüş hayvanları parçalayarak yemekteler. Böylece hastalığı taşımış oluyorlar” diye konuştular.

Bunun tam bir sorumsuzluk olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, hayvan ölülerini toprak altına gömmeyen bu sorumsuzların yetkililer tarafından tespit edilerek cezalandırılmaları gerektiğini sözlerine eklediler.

