“Bu tabelalardan ne istiyorsunuz?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kendini bilmez kişilerin herhalde devlet malına zarar vermekten haz duyduğunu ifade ederek, bu konudaki görüşlerini bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla paylaştılar.



Vatandaşlarımız, özellikle kırsal alanlarda yabancı sürücüler için önemli bir yol yardımcısı olan tabelaların fotoğrafta da görüldüğü gibi bazı kendini bilmez kişiler tarafından tahrip edildiğini ifade ederek “Bu kendini bilmez kişiler kamu malına zarar vermekten herhalde zevk alıyorlar. Yol uyarı tabelaları olsun, köy ve şehirlerin yollarını gösteren tabelalar olsun birçok yerde av tüfekleriyle tahrip edildi. Bu nasıl bir kafa anlamak mümkün değil” dediler.

Bu tabelaların yenilenmesi için harcanan paraların yine halkın cebinden çıkan paralar olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu tabelalara harcanacak yenileme paraları yollarımızın yenilenmesine harcansa daha iyi olmaz mı?” diyerek sözlerini tamamladılar.

