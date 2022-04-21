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Bu tabelalar tam memleketin özeti
Bu tabelalar tam memleketin özeti
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Bu tabelalar tam memleketin özeti

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Bu tabelalar tam memleketin özeti

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Girne’de karşılaştıkları bu trafik yön tabelalarını bizlerle paylaşarak düşüncelerini aktardılar.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi sur duvarının üzerinde yan yana iki trafik tabelasının olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız , “Yön tabelalarından biri ok ile sağa gitmemizi işaret ederken, diğeri ise sağa dönülmez tabelasıdır. Siz bu tabelalardan ne anlıyorsunuz?” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Tabelalardan bile ülkenin ne durumda olduğunu anlayabileceğimizi ifade eden vatandaşlarımız “Bu tabelalar tam memleketin özeti. Zira hükümettekilerin her birinin ayrı havadan gazel okurlar” diye konuştular.
Bu tabelaları buraya koyan kişi veya kişilerin hangi kafada olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, bu yolu kullanan bir trafikçi olup olmadığını sorguladılar.
 
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