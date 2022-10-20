



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa’dan bazı vatandaşlarımız Mağusa’da bir süreden beridir devam eden kanalizasyon çalışmaları nedeniyle birçok bölgenin adeta köstebek yuvasına döndüğünü yolların kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek yaşadıkları Sakarya bölgesindeki mahalle arasındaki yolun durumunu gösteren bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak isyan ettiler.

Bir haftadan fazladır arabalarının garajlardan çıkamadığını ifade eden Sakarya bölgesi sakinleri “Araba ile mahalleye girilmez. Sıkıntı yok biraz yürürüz tabi da… Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var. Allah korusun ambulans veya her hangi bir acil müdahale bekleyen ne yapsın?” diye sitem ettiler.

Yolun kazılması sonrasında gelen kuvvetli yağmurlar nedeniyle kazılan yolun daha da derinleştiğini belirten bölge sakinleri ihaleyi yürüten firmaya seslenerek “Asfalt mı yoktu 10 gün önce kazdınız, eh ne yapmaya kazdınız? Asfalt yok saydı kazmanıza ne gerek vardı. asfalt yokta bile mıcır olsun döküleydi” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

Bu yolların Afrika’da bile olmadığını, Avrupa’da ise bu şekilde kazılıp işlem yapılan yolların 24 saat içinde kapatıldığını ve asfaltlandığını sözlerine eklediler.

