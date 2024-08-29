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“Bu sıcakta ağaç budama mı yapılır?”

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“Bu sıcakta ağaç budama mı yapılır?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, bazı bilinçsiz veyahut kendi çıkarları için çalışan kişilerin bu yaz sıcağında ağaç budaması adı altında kestiklerini ifade ederek bu konudaki sitemlerini gönderdikleri fotoğraflarla bizlerle paylaştılar.

Çevreci vatandaşlarımız “Lefkoşa'da ağaçlar birilerini yine sokmuş olmalı ki, Yenişehir'de Sönmezliler Ocağı'nın da bulunduğu meydandaki ağaçları, Ağustos sıcağında budama diye kesiyorlar” diyerek bu günlerde neden budama yapıldığını sorguladılar.

Belki bu ağaçların bir fırtına da dallarının koparak etrafına zarar verebileceğini ancak bu sıcakta budama yapılarak tamamen kurutulacağını savunan vatandaşlarımız “Eğer ki dallar kopuyorsa bu bölgeye uyarı levhaları asılmalı ve insanları buraya yaklaştırmamak gerek. Oysa, esas niyet, kömürcülere kömür olacak malzeme sağlamak. Böyle ağaç düşmanlığı ne görüldü ne de duyuldu” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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